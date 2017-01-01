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İbrahim Kalın
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İbrahim Kalın'dan, Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyarette Suriye konusunun ele alınacağını ve iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin görüşüleceğini açıkladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:57:01 Güncelleme: 00:58:04 AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Rusya’ya gideceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele konusunun da masaya yatırılacağını belirterek, "Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir." ifadesini kullandı.

Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Rusya’ya gideceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alınacağını bildiren Kalın, şunları kaydetti:

"İki lider ayrıca terörle mücadele konusunu masaya yatıracaklardır. Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir."

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