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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (03 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü operasyon haberleri

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:55:06 Güncelleme: 01:56:01

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

AYDIN'DA FETÖ'DEN ARANAN EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturmasında aranan 3'üncü sınıf eski emniyet müdürü Bahri Durabay, polisin yaptığı kimlik denetiminde yakalanıp tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı tespit edilen Bahri Durabay, bugün akşam saatlerinde Ortaklar Mahallesi'nde, polisin yol denetiminde yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle açığa alındığı belirtilen Durabay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile ifade verdikten sonra tutuklandı. (DHA)

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