Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 18 vekile fezleke!

CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait 20 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı’na gönderildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Meclis’e gelen dosya sayısı 65’e ulaştı. Fezlekelerin 1’i AK Parti, 7’si CHP, 12’si HDP milletvekillerine ait.

CHP’DEN 7 VEKİL

CHP’den Kılıçdaroğlu dışında hakkında fezleke hazırlanan diğer isimler şöyle: CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem.

AK PARTİ’DEN 1 MİLLETVEKİLİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli de hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlenen isimler arasında.

HDP’DEN 10 İSİM

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir (2 fezlekesi bulunuyor), HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel (2 fezlekesi bulunuyor), HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.