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Adana
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Adana'da bir torbacı, polise uyuşturucu satmaya kalkınca yakalandı

Murat K., cebinden çıkardığı esrar paketini polise uzatıp, parayı almak isterken suçüstü yakalandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:30:19 Güncelleme: 09:32:07 DHA

Adana'da torbacılık yapan 31 yaşındaki Murat K., müşteri sandığı polislere uyuşturucu satmak isteyince suçüstü yakalandı. Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 200 gram esrar ile 3770 lira para ele geçirildi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesinin Şakirpaşa mahallesinde asayiş, terör ve uyuşturucu suçları ile mücadele şubesi ekiplerinin katıldığı geniş çaplı uygulama yaptı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı uygulamada, motosikletli Güven Timleri ile Narkotimler de görev aldı. Şakirpaşa caddesinden başlayan uygulama sırasında ara sokaklara giren Güven Timleri, Erikciler caddesi üzerinde şüphelendikleri Murat K.'yi bir süre uzaktan izledi. Güven Timleri, K.'nin esrar paketlerini müşterilerine satmak için cadde üzerinde beklediğini belirledi. Motosikletini bırakan sivil giyimli polis, müşteri gibi K.'nin yanına yaklaşarak esrar istedi. Murat K., cebinden çıkardığı esrar paketini polise uzatıp, parayı almak isterken suçüstü yakalandı. 

Gözaltına alınarak kelepçelenen Murat K.'nin üzerinden 200 grem esrar ve uyuşturucu satışından elde ettiği belirlenen 3 bin 370 lira para ele geçirildi. 

Zanlının gözaltına alınmasını engellemek isteyen arkadaşları ve meraklı vatandaşlar çevrede toplandı. Güven Timlerine yardım için uygulamaya katılan Terör, Narkotik ve Asayiş Şubesi ekipleri zanlının etrafını kuşattı. Murat K.'nin park halindeki otomobilinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan Murat K., sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde de 5 adrese baskın düzenledi. Polis, zırhlı araçlar eşliğinde gidilen adreslere eş zamanlı olarak girdi. Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi'nden ekiplerin de destek verdiği operasyonda, binaların bahçe ve damları didik didik arandı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evleri, hassas burunlu özel eğitimli köpek 'Kanas' tarafından kontrol edildi. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 14 dakika önce
    ne memleketmiş arkadaş ya böyle haberlerin u i adanada geçiyor acil önlem alınması lazım !!!
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