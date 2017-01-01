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Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist 'canlı bomba' çıktı

Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Birim'in, canlı bomba olduğu ve keşif için Kobani'den Türkiye'ye girdiği belirlendi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:06:27 Güncelleme: 10:15:17 DHA

Kayseri'de çalıştığı inşaata yapılan operasyonla yakalanan PKK'lı terörist Harun Piran kod adlı Mustafa Birim'in (27) canlı bomba olduğu ve keşif amacıyla Kobani'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

İNŞAATA GECE BASKINI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince çalıştığı şehir hastanesi inşaatı şantiyesinde kaldığı konteynere gece yapılan baskınla yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Birim'in uyuyan hücreye bağlı canlı bomba olduğu, keşif ve milis örgütlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

ÖRGÜTÜN DAĞ KADROSUNDAN

Diyarbakır Dicle İlçesi doğumlu Mustafa Birim´in, Kandil'de bölücü terör örgütünün kamplarında 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobani´ye, oradan da 2015 yılında Türkiye´ye giriş yaparak, 2016´da Kayseri´deki eniştesinin yanına geldiği öğrenildi. Burada, Kocasinan ilçesindeki halen yapımı süren şehir hastanesi inşaatında işçi olarak çalışan ve diğer işçilerle birlikte yatakhane olarak kullanılan konteynerde kalan Mustafa Birim´in örgütün dağ kadrosundan olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Birim'in TEM Şubesindeki sorgusu sürüyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    hayalini gerçekleştirin, kendisini patlatın gitsin, dünya da bir pislikten kurtulsun
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