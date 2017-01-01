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Otobüs şoförüne tekmeli saldırı kamerada

Sancaktepe'de bir yolcu, durak harici otobüse binmesine izin vermeyen şoföre tekmeyle saldırdı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:42:07 Güncelleme: 10:49:39 İHA

Olay İstanbul Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bir özel halk otobüsünün durağa yanaştığı sırada meydana geldi. İddiaya göre saldırgan şahıs özel halk otobüsü durağa yanaşmadan önce otobüsü durdurup binmek istedi. Otobüs şoförü durmayarak durağa doğru ilerlemeye devam etti.

ŞOFÖRE TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

Şoförün duraktan önce durmamasına sinirlenen şahıs, otobüsün ön kapısına gelerek şoföre tekme atmaya çalıştı. Saldırgan şahıs, "Hani demin erkektin. Gel burada konuş" diye bağırdı. Yolcular otobüsten inmeye çalışırken saldırgan şahıs, şoföre tekme atmaya çalıştı. Şoföre saldırmaya devam eden şahsı, arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken otobüs şoförü kapıları kapattı.

Şoför duraktan uzaklaşmak için uğraşırken gözü dönen saldırgan yolcu, otobüsün camlarını yumrukladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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