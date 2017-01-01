03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da patates başakçıları polise rağmen tarladan çıkmadı

Polisin tarladan uzaklaştırmak için yanına kadar geldiği bir kadın, "Başak topluyoruz, biz hırsız değiliz" dedi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:55:53 Güncelleme: 11:15:02 İHA

Adana'da üreticinin şikayeti üzerine, erkenci patates hasadı yapılan bir tarlaya başak toplamak için akın eden vatandaşları alandan uzaklaştırmak için polis devreye girdi. Ancak polisin araçtan megafonla yaptığı anonslara ve uyarılarına rağmen başak toplayanlar tarladan uzun süre uzaklaştırılamadı.

Yılda 3 ayrı ürün ekimi yapılabilen bereketli toprakları ile ünlü Adana'da erkenci patates hasadına başlandı. Tarlada kilosu 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan patates, pazarda 1.5 ile 2 lira, markette ise kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Vatandaşın mutfakta en fazla kullandığı sebzelerden biri olan patatesin fiyatındaki artışın da etkisiyle vatandaşlar, bedava patates toplayabilmek için hasat yapılan tarlalara akın etti.

"BAŞAK TOPLUYORUZ, BİZ HIRSIZ DEĞİLİZ"

Henüz hasat edilen ürünleri tarladan götürmeden yüzlerce vatandaşın alana akın etmesi üzerine üretici polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan megafonla defalarca vatandaşları "Lütfen tarlayı boşaltın. Tarla sahibi başak toplamanızı istemiyor" diye uyardı. Ancak buna rağmen başak toplayanlar tarladan çıkmadığı gibi bazıları başağı bırakıp tarla sahibinin torbaladığı patatesleri de toplamaya başladı. Bunun üzerine polis megafonla bu kez "Başak toplayanlar tarlayı hemen terk edin. Aksi takdirde hırsızlıktan işlem yapmak zorunda kalacağız" diye anons etti. Ancak buna rağmen başakçılar tarlayı terk etmedi. Polis, araçtan inip tarlaya girerek, başakçıları tek tek çıkarmaya çalıştı. Tarla sahibi, "Ya arkadaş, başağı toplasınlar anladık da. Bakın benim sattığım patatesi toplamaya başladılar" diye isyan etti.

Polisin bütün çabalarına rağmen başakçılar tarladan çıkmadı. Polisin tarladan uzaklaştırmak için yanına kadar geldiği bir kadın, "Başak topluyoruz, biz hırsız değiliz" diyerek pazarda patatesin pahalı olduğunu, evde en çok ihtiyaç duyulan sebze olduğunu dile getirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da bir torbacı, polise uyuşturucu satmaya kalkınca yakalandı
GÜNDEM

Polisi müşteri sanınca...
Adana'da emlakçı kadın, sosyetenin uyuşturucu kuryesi çıktı
GÜNDEM

Herkes emlakçı sanıyordu, şoke eden gerçek ajandadan ...
Haber alınamayan işçi, asansör boşluğunda bulundu
GÜNDEM

Haber alınamayan işçi, asansör boşluğunda bulundu
İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
GÜNDEM

Üniversiteli genci böyle katletmişler!
6 aylık hamile kadının çantasından 2,5 kilo uyuşturucu çıktı!
GÜNDEM

6 aylık hamile kadının çantasından 2,5 kilo ...
Adana'da bir adam borcunu alamayınca tacize kalkıştı!
GÜNDEM

Borcunu alamayınca taciz etti!
Muğla'da TIR köprüde asılı kaldı
GÜNDEM

ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ!
Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı
GÜNDEM

BİNLERCE ARI O MEYDANI İSTİLA ETTİ!
Tekmeci saldırgan Abdullah Çakıroğlu hakim karşısında
GÜNDEM

"HATIRLADIĞIM İKİ KİŞİLİK YER KAPLADIĞIDIR"
CHP'den referandum raporu
GÜNDEM

CHP'DEN REFERANDUM RAPORU
Bodrum çöplüğünde yangın
GÜNDEM

BODRUM ÇÖPLÜĞÜNDE KORKUTAN YANGIN
HDP 20 Mayıs'ta kongreye gidecek
GÜNDEM

HDP 20 MAYIS'TA KONGREYE GİDECEK