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Muğla Bodrum
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Bodrum çöplüğünde yangın

Çöplük kısmında etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için belediye görevlileri iş makineleriyle tedbir almaya çalışıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:17:58 Güncelleme: 11:18:02 AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöplük alanında çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yokuşbaşı Mahallesi, Torba istikametindeki katı atık vahşi çöp depolama alanında gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale ediliyor.

ORMANLIK ALANA SIÇRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA

Ekipler, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekiyor. Çöplük kısmında etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için belediye görevlileri iş makineleriyle tedbir almaya çalışıyor.

Kepçe operatörü Osman Saykal, yangının hafta sonundan bu yana aralıklarla devam ettiğini söyledi. Saykal, "Havaların ısınmasıyla yanmaya başladı. Hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alttan alttan yanıyor, söndürülmesi de zor." diye konuştu.

Öte yandan bölgeden çıkan yoğun duman, ilçe merkezi ve Torba Mahallesi başta olmak üzere, yarımadanın büyük bir bölümünü olumsuz yönde etkiliyor.

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