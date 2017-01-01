Tekmeci saldırgan Abdullah Çakıroğlu hakim karşısında

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Terzi gelmezken, bir önceki celse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Çakıroğlu katıldı. Terzi'nin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İzmir Baro Başkanlığı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Türkiye Barolar Birliği avukatları da yer aldı. Mahkeme hakimi, sanık Çakıroğlu hakkında Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair verilen rapora ilişkin avukatının itirazda bulunduğunu tutanağa geçirdi.



Söz verilen mağdur Terzi'nin avukatlarından Birsen Baştopaloğlu, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporda sanığın akıl hastalığının saptanmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Sanığın olay esnasında ve sonrasında üzerine atılı suçları işlerken ceza ehliyetinin tam olduğu tespit edilmiştir. Sanığın ceza ehliyetinin olmadığı şeklinde bir tıbbi kayıt yok. Sanık avukatının bu rapora itirazı sanığın ceza almasını geciktirmek, adaletin gerçekleşmesini geciktirmek niteliğindedir. Sanık tahliye edilirken akıl hastası olma ihtimali nedeniyle tahliye edilmişti. Sanığın ceza ehliyeti yerinde. Sanığın tüm savunmalarında kadınlara yönelik bir kastı vardır. Kadınlara yönelik bir cinsiyet ayrımcılığı var. Dışarıda olması başka suçları işleyeceği anlamına da geliyor. Tutuklanmasını talep ediyoruz."



Diğer avukatı Bahar Ünlüer Öztürk de davanın kamuoyunda ve aynı zamanda bütün kadınlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Sanığa verilecek adli tedbirler tüm kamuoyunda etki yaratacaktır. Emsal oluşturacağı ve takip edildiğini de belirterek sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

"HATIRLADIĞIM İKİ KİŞİLİK YER KAPLADIĞIDIR"



Söz verilen sanık Çakıroğlu, "Olayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. İlaç kullanıyordum, ilaçlarımı kullanamamıştım. Fazla da bir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım iki kişilik yer kapladığıdır." dedi.



Çakıroğlu’nun avukatı Şemsi Dak, "Ortada bir mağdur var bir de bu mağdur üzerinden var olmaya çalışanlar var. Bu bir emsal oluşturma davası değil. Hukukta var olmayan bir şeyi var etmeye çalışıyorlar. Müvekkilim haksız olarak tutuklandı. İtirazımız üzerine serbest kaldı. Sırf tutuklansın diye kamuoyu baskısı yaratıldı, kişiye özel yasalar çıkarıldı. Adli Tıp raporu bunların yansıması niteliğindedir. Bu rapora itiraz ediyoruz. Raporlar bilimsel değildir. Müvekkilim bipolar bozukluk hastasıdır. Raporun Adli Tıp Genel Kurulunda değerlendirilmesi gerekir. Buradan rapor alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Müvekkilinin tutuklanmasını gerektirir bir durum olmadığını savunan Dak, "Dosya kapsamına göre deliller toplanmıştır. Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Buraya gelirken bir saldırı olsa bunun hesabını kim verecektir. Müvekkilimin duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



TUTUKLAMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, mağdur Terzi'nin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Sanık Çakıroğlu'nun tutuklanması taleplerini reddeden mahkeme hakimi, sanığın avukatınca Adli Tıp Raporuna yönelik yapılan itirazı da raporun yasaya uygun olduğu gerekçesiyle reddetti.



Mahkeme hakimi, sanık Çakıroğlu'nun duruşmalardan vareste tutulması talebini de reddederek, duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi bir grup kadın, adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı.



Meltem Figen, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, "Ayşegül Terzi'ye atılan tekme, tüm kadınlara atılmıştır. Bu davadan çıkacak sonuçta tüm kadınların özgürlüklerinin teminatı olacaktır. Kimsenin yaşam tarzımıza müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbeden Abdullah Çakıroğlu'nun "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.