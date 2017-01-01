Samsun'da aldatıldığını iddia eden kadın isyan etti

Samsun'da eşinin kendisini aldattığını iddia eden 42 yaşındaki kadın, sokak ortasında çılgına dönerek kocasına isyan etti.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası Y.K.'nin (62) kendisini bir kadınla aldattığını iddia eden S.K., eşine sinirlenip çığlık atarak hakaretlerde bulunmaya başladı. Eşini sakinleştirmeye çalışan Y.K., tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Olay yerine gelen polis çifti bir dükkana alarak sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli kadının tepkisi olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kocasından şikayetçi olan kadın, polis tarafından ifadesi alınmak üzere eşiyle birlikte karakola götürüldü.