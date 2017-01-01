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Geminin çektiği barç Beykoz açıklarında battı

Bir geminin çektiği ve boş olduğu öğrenilen barç, akşam saatlerinde Beykoz Paşabahçe açıklarında su alarak battı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:57:37 Güncelleme: 13:00:57 DHA

Bir geminin arkasında çektiği ve boş olduğu öğrenilen barç, Beykoz açıklarında su alarak battı. Çeken geminin, batan barç'ı bırakarak yoluna devam ettiği öğrenildi.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren, adı öğrenilemeyen bir geminin çektiği ve boş olduğu öğrenilen barç, akşam saatlerinde Beykoz Paşabahçe açıklarında su alarak battı. Çeken gemi, batan barcı bırakarak yoluna devam etti. Bildirilmesi üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, ters dönerek su yüzeyinde duran barcın etrafında teknelerle güvenlik önlemi aldı. Barcın gelen kurtarma teknesiyle firmanın göstereceği yere çekileceği öğrenildi.

Barç gemisini yerinden kaldırmak için kurtarma gemileri geç satlere kadar çalışmalarına devam etti.



BARÇ NEDİR?

Hareket etme ve sevk kabiliyetine sahip, az su çeken, geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton yük taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

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