Dolapdere'de otomobil tamirhanesinde patlama

Beyoğlu'nda bir otomobil tamirhanesinde kaynak yapılırken oksijen tüpü patladı. Çıkan yangında otomobil ve işyeri kullanılamaz hale geldi.



Olay, Beyoğlu Dolapdere Caddesi üzerindeki bir tamirhanede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Tamirhanede otomobile kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpü alev alarak patladı. İşyeri sahibi kendini dışarı atarak olaydan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarıyla tamirhaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkan yangında kaynak yapılan otomobil ve işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangından kurtulan usta ve otomobil sahibi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.