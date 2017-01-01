03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Dolapdere
GÜNDEM

Dolapdere'de otomobil tamirhanesinde patlama

Tamirhanede otomobile kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpü alev alarak patladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:07:39 Güncelleme: 14:28:48 DHA

Beyoğlu'nda bir otomobil tamirhanesinde kaynak yapılırken oksijen tüpü patladı. Çıkan yangında otomobil ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beyoğlu Dolapdere Caddesi üzerindeki bir tamirhanede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Tamirhanede otomobile kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpü alev alarak patladı. İşyeri sahibi kendini dışarı atarak olaydan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarıyla tamirhaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkan yangında kaynak yapılan otomobil ve işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangından kurtulan usta ve otomobil sahibi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı
GÜNDEM

Binlerce arı o meydanı istila etti!
Geminin çektiği barç Beykoz açıklarında battı
GÜNDEM

Geminin çektiği barç Beykoz açıklarında battı
Küçükçekmece'de yolcu minibüsü kaza yaptı
GÜNDEM

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Otobüs şoförüne tekmeli saldırı kamerada
GÜNDEM

"Hani demin erkektin, gel burada konuş" dedi. Tekme ...
Tuzla'da piknikte dehşet
GÜNDEM

Piknikte dehşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüp, ...
Kağıthane'de çamaşır kavgası
GÜNDEM

Çamaşır kavgası kanlı bitti! Yaralılar var
Samsun'da aldatıldığını iddia eden kadın isyan etti
GÜNDEM

SOKAK ORTASINDA ÇILGINA DÖNDÜ! KOCASINA İSYAN ETTİ
YSK özel gündemle toplandı!
GÜNDEM

YSK ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANDI!

Diyarbakır'da sağanak yağış
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ! ALT GEÇİDİ SU BASTI
Dolapdere'de otomobil tamirhanesinde patlama
GÜNDEM

DOLAPDERE'DE OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE PATLAMA!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

BAL PETEKLERİNİN ARASINDAN ÇIKTI
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017
GÜNDEM

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?