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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İçerisinde 8 petek bal bulunan sandığı inceleyen ekipler, zulalanmış 17 paket halinde 5 kilo 220 gram eroin ele geçirdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:39:47 Güncelleme: 15:09:31 DHA

İstanbul'da yapılan iki operasyonda bal peteklerinin arasından 5 kilo 220 gram eroin, bir kişinin midesinden ise 122 kapsülde 640 gram esrar çıktı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile ilgili gelen ihbarları değerlendirerek geçtiğimiz cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı ve Başakşehir'de 2 ayrı operasyon yaptı. 

BAL SANDIĞI EROİN ZULASI YAPILMIŞ

Polis ekipleri ilk olarak, Başakşehir'de bir kargo şirketinin yurtdışı kargo bölümünde uyuşturucu madde taşınacağı yönünde ihbarı değerlendirmeye aldı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine bir sandık incelemeye alındı. İçerisinde 8 petek bal bulunan sandığı inceleyen ekipler,  zulalanmış 17 paket halinde 5 kilo 220 gram eroin ele geçirdi. Polis ekipleri paketi kargoya veren Y.A.(42)'yı yakalayarak gözaltına aldı. 



MİDESİNDE ESRAR BULUNDU 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında Fas Kazablanka'dan İstanbul'a gelen Ş.B.D.(31)'yi şüpheli davranışları üzerine incelemeye aldı. Polis ekipleri Ş.B.D.'nin uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendirerek hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemeler ve çekilen röntgen filmi sonrasında Ş.B.D.'nin 122 kapsül içinde 640 gram esrar yuttuğunu belirledi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ş.B.D. gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. Ekiplerinin kargo firmasında yaptığı operasyon da polis kameraları tarafından görüntülendi.

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