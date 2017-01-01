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Sabiha Gökçen Havalimanı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına kuş engeli

Havada tur atan ve pas geçmek zorunda kalan pilotlar ile kule arasında ilginç bir diyalog yaşandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:35:47 Güncelleme: 15:41:07 İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'na, kuş sürüleri nedeniyle uçaklar 17 dakika inemedi. Havada tur atan ve pas geçmek zorunda kalan pilotlar ile kule arasında ilginç telsiz konuşmaları yaşandı.

Kuş sürüleri zaman zaman uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. Son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuş trafiğini olumsuz etkilerken, Elazığ'dan gelen uçak kuşlar nedeniyle pisti pas geçti.

"İNİŞ MÜMNKÜN DEĞİL"

Pilotların, pist çevresinde bulunan kuş sürülerini kuleye bildirmesinin ardından kuşlarla mücadele başladı. Yaklaşık 17 dakika boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişler yapılamadı. Kuşların uzaklaştırılması sonrası saat 11.00'de ise inişler yeniden başladı. Kuş sürüleri nedeniyle havada tur atan ve pisti pas geçmek zorunda kalan pilotlar ile kule arasında ilginç konuşmalar yaşandı. Pilot ile kule arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:

Pilot: Kule pist sonunda kuş sürüleri var bilginize
Kule: Mutabıkız şimdi aldım bilgileri trafikten, followmi gönderiyorum çok teşekkürler.
Kule: Kalkış mümkün değil kavşakta bilginize,arayacam sıranız geldiğinde
Kule: İniş mümkün değil kuşla mücadele var pistte, elimden geleni yapacağım
Pilot: Pistteki kuş tehtidi nedeniyle pas geçmek zorunda kaldık
Kule: Anlaşıldı

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