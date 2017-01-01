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Al Jazeera Türk veda ediyor

Al Jazeera Türk, bugün itibariyle yayın hayatına son veriyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:57:46 Güncelleme: 16:02:19

Al Jazeera Türk, bugün yayın hayatına son veriyor.  Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın Türkçe yayın yapan internet sitesinden yapılan açıklamada ,"Al Jazeera Türk Digital’in faaliyetleri 3 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erecektir." denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, hem kendi topraklarındaki hem de komşu ülkelerdeki haberlerin dünyaya aktarılması bakımından Al Jazeera Media Network için halen büyük önem arz etmektedir. Al Jazeera Türk Digital faaliyetlerine devam etmeyecek de olsa, Al Jazeera Media Network, bölgedeki güncel haberleri ve görüşleri yayınlamaya, Türkiye ve geleceği ile bağlı olmaya devam edecektir."

 

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