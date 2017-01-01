ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HDP
GÜNDEM

HDP'li Besime Konca tahliye edildi

Diyarbakır'da PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli Cihat Türkan'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, 3'üncü duruşmada tahliye edildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:12:18 Güncelleme: 16:19:38

Batman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' ve ‘terör örgütü' propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan ve Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulununan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca 3. duruşmaya katılmazken avukatları hazır bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun edindiği bilgiye göre; Duruşma sonunda mahkeme heyeti Konca hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Konca hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HDP 20 Mayıs'ta kongreye gidecek
GÜNDEM

HDP 20 Mayıs'ta kongreye gidecek
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe
GÜNDEM

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe
AKPM'de 'Evet' oyu veren HDP'li Kürkçü: Gurur duyuyoruz
GÜNDEM

AKPM'de 'Evet' oyu veren HDP'li Kürkçü: Gurur ...
Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist 'canlı bomba' çıktı
GÜNDEM

Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist 'canlı bomba' ...
Eski milletvekili Esat Canan serbest bırakıldı
GÜNDEM

Eski milletvekili Esat Canan serbest bırakıldı
Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi
GÜNDEM

Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Muharrem İnce'den tepki
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İNCE'DEN TEPKİ
Diyarbakır'da sağanak yağış
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ! ALT GEÇİDİ SU BASTI
e-YDS 2017/5 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

E-YDS 2017/5 BAŞVURULARI BAŞLADI
Polis Akademisi 2 bin 500 polis alımı ne zaman?
GÜNDEM

2 BİN 500 POLİS ALIMI YAPILACAK
CHP'den 'kongre' ve 'Fikri Sağlar' kararı
GÜNDEM

CHP'DEN 'KONGRE' VE 'FİKRİ SAĞLAR' KARARI
Antalya'da bir sürücü aracını rayların üzerine park etti
GÜNDEM

YAPTIĞIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! TRAMVAY SEFERLERİ DURDU