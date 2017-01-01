HDP'li Besime Konca tahliye edildi

Batman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' ve ‘terör örgütü' propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan ve Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulununan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca 3. duruşmaya katılmazken avukatları hazır bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun edindiği bilgiye göre; Duruşma sonunda mahkeme heyeti Konca hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Konca hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.