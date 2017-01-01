Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Muharrem İnce'den tepki

CHP'de kurultay tartışmasına yönelik Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir." mesajını paylaştı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 3, 2017

ALİ ŞEKER: KAPININ ÖNÜ DE ÜLKE DE BİZİM

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, kendisine Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, "CHP demoktarik bir parti olarak farklı sesleri farklı düşünceleri dile getirebilirler. Bunu kavga olarak algımak doğru bir yaklaşım değildir. Eleştiri geliştiriyi getirir. Sistemleri geliştirir. Eleştiriden korkmamak, eleştirinin önünü açmak lazım. Kimsenin kavga ettiğini görmüyorum ama eğer biz düşüncelerimizi ifade etmezsek doğruyu bulamayız. Kapının önü de parti de ülke de bizim. İnsanlar farklı düşünüyor diye nasıl AKP'de Erdoğan ötekileştiriyorsa bizim partimizde ötekileştirme olacağını düşünmüyorum."