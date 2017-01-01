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Üniversite yıllarından itibaren tanıştıkları ve yaklaşık 1 yıldır nişanlı oldukları belirtilen çiftin düğün hazırlığı yaptığı, ev kiraladıkları ve önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan sonra evlenmeyi planladığı belirtildi.