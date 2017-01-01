Konya'da düğün hazırlığı yapan ve trafik kazasında yaşamını yitiren nişanlı çiftten 28 yaşındaki Sevim Ergüner, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Konya'nın Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan 29 yaşındaki İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, düğün alışverişi için gittikleri İzmir'den dönüşe geçti.
İzzettin Öztürk'ün kullandığı otomobil, dün sabah Konya-Ereğli karayolunun 23'üncü kilometresinde refüje çarptı.
Kazada Muğlalı İzzettin Öztürk olay yerinde, Sevim Ergüner ise hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza yerinde araçtan savrulan gelinlik dikkati çekti.