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Konya'da kazada ölen Sevim Ergüner toprağa verildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:15:33 DHA

Yaklaşık 1 yıldır nişanlı olan çift düğün hazırlığı yapıyordu

  • 1 Konya'da kazada ölen Sevim Ergüner toprağa verildi
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    Konya'da düğün hazırlığı yapan ve trafik kazasında yaşamını yitiren nişanlı çiftten 28 yaşındaki Sevim Ergüner, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

  • 2 Konya'da kazada ölen Sevim Ergüner toprağa verildi
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    Konya'nın Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan 29 yaşındaki İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, düğün alışverişi için gittikleri İzmir'den dönüşe geçti.

  • 3 Konya'da kazada ölen Sevim Ergüner toprağa verildi
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    İzzettin Öztürk'ün kullandığı otomobil, dün sabah Konya-Ereğli karayolunun 23'üncü kilometresinde refüje çarptı.

  • 4 Konya'da kazada ölen Sevim Ergüner toprağa verildi
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    Kazada Muğlalı İzzettin Öztürk olay yerinde, Sevim Ergüner ise hastanede yaşamını yitirdi.

  • 5 Konya'da kazada ölen Sevim Ergüner toprağa verildi
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    Kaza yerinde araçtan savrulan gelinlik dikkati çekti.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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