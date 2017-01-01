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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Sonbaharda bir seçime gidebiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Seçimlerin erkene alınma ihtimalini görüyoruz" dedi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:24:19 Güncelleme: 17:52:53 AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gelecek seçimde ne olacağı belli değil. İki yıllık bir süre uzun ve bundan dolayı da kanaatim o ki sonbaharda bir seçime gidebiliriz, seçimlerin erkene alınma ihtimalini görüyoruz." dedi. Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına değinerek, anayasaların mutabakat metinleri olduğunu söyledi.

"Bunun tam tersine sadece bir partinin görüşlerini, şahsa bağlı olarak oluşturduğu görüşleri anayasa metni haline getirdik." iddiasında bulunan Karamollaoğlu, bunun doğru olmadığını ifade etti.

"ŞAŞIRTICI BİR ACELECİLİK"

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Seçimlere 2 yıllık bir süre var. Hükümet devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti üyesi olmasını zaman içinde gündeme getireceğiz. Kongremizi de zamanında yapacağız." sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, "anayasa değişikliğinin uygulanması açısından şaşırtıcı bir acelecilik yaşandığını" dile getirdi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

YSK'nın kesin sonucu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üye olduğunu ve kongreye gidileceğinin açıklandığını belirten Karamollaoğlu, "Bu acelecilik yakında seçime gidebiliriz ihtimalini zihnime getirdi." diye konuştu.

Halk oylaması sürecinde sürekli ülkenin bekasının gündeme getirildiğini anımsatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Ama biz hakikatte şunu görmeye başladık, bu, ülkenin bekası için değil, AK Parti'nin bekası için gündeme getirilen bir konuymuş. Kişilere bağlı olarak anayasa değişikliklerinin yapılmasını doğru bulmadık. Bundan sonra diyoruz ki, arkadaş aklı selime gelin, yapmayın. Bu kutuplaşmanın ne size ne ülkeye faydası var. Oy kaybediyorsunuz artık. Bu gidişle bu kaybı durduramazsınız. Bu mantık değişmedikçe durması mümkün değil. Gelecek seçimde ne olacağı belli değil. İki yıllık bir süre uzun ve bundan dolayı da kanaatim o ki sonbaharda bir seçime gidebiliriz, seçimlerin erkene alınma ihtimalini görüyoruz."

BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI

Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bizde 'doğmamış çocuğa don biçilmez' derler. Henüz o noktaya gelmedik, zamanı geldiğinde bu meseleler elbette görüşülür. Sayın Gül'ün de, Sayın Baykal'ın da geçmişte Türkiye'nin yönetim kadrolarında yer almış önemli siyasi şahsiyetler olduğunu düşünerek, saygı duyuyorum. Ama her dediklerine de her noktada 'tamamdır' dememiz mümkün değil. Herkes bir arayışın içinde, 'hayırlı olsun' diyoruz."

MERAL AKŞENER ZİYARETİ İÇİN AÇIKLAMA

Karamollaoğlu, Meral Akşener'in yarın kendisini ziyaret edeceğinin belirtilmesi üzerine, bunun dostane bir ziyaret olduğuna dikkati çekerek, ziyarette Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu şartları, gelişmeleri mütalaa etme imkanının doğacağını söyledi.

ABD'nin zorbalıkta sınır tanımayan bir gücü olduğunu ve bunu sonuna kadar kullanmayı kendisi için görev bildiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Şimdi de başına maalesef dengesiz bir şahıs geldi. Ne edeceği, hangi kararı alacağı belli değil. 'Tekrar Ortadoğu'ya, Afganistan'a, Irak'a döneceğim' diyor." dedi.

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