Siyasiler 'domates' akımı başlattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmeleri sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk domatesinin Rusya'ya ihracına dair kısıtlamaların kalkmasıyla ilgili yaşanan diyaloğun ardından, Rusya gezisine katılan siyasiler sosyal medyada esprili domates paylaşımları yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra, "Domates dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter'da ilginç bir akım başlattı.

Varank'ın "Domates" yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Soçi'den sevgi ve selamlar" yazdığı tweet'iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Büyüksün" yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı.

Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi 'domates içerikli' tweet'leriyle katıldı.

— Mustafa Varank (@varank) May 3, 2017

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 3, 2017

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 3, 2017