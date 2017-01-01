Onur Özbizerdik tahliye edildi

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah" suçundan 1 yıl 6 aydan, 6 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan sanık Onur Özbizerdik getirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşmada ifade veren Özbizerdik, "Hollanda ve Türkiye arasında gerginlik vardı. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda konsolosluğu'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" dedi.



ÖFKE KONTROLÜ RAHATSIZLIĞIM VAR

Normalde silah taşımamaya başladığını belirten Özbizerdik "Ancak 15 Temmuz olayından sonra hasımlarımın da aktif olduğunu duydum. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımaya başladım. Bu basit olay olmasına rağmen medya tarafından gündeme getirildi. Benim öfke kontrolü rahatsızlığım var. Verilecek her türlü karara razıyım" dedi.

Duruşmada dinlenen tanık Ersan Akpınar ise "Ulus 29 isimli kulupte vale olarak çalıştığını belirterek "Sanığı daha önceden tanımam. Patronum sanığı alıp gezdirmemi söyledi. Kendisinin konsolosluğa gitmek istediğini ancak asla oraya götürmemem gerektiğini söyledi. Ben de arabayla kendisini aldım. Kuruçeşme'ye doğru götürdüm. Bir yere geldik. Orada durduk. Arabadayken kalabalık bir grup vardı. Onlarla konuştu. Sonra da arkadan ateş sesleri geldi. Ancak kim ateş etti bilmiyorum. Şok oldum. Müşterilerle ben pek konuşmam. Sanık arabadan inmedi. Onu biliyorum. Ayrıca sanık arabadayken Hollanda aleyhine laf söyledi" dedi.

Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olması, tutuklamada umulan amacın gerçekleşmiş olması nedeniyle sanık Onur Özbizerdik'in tahliyesine karar verdi. Olayla ilgili olarak 13 Mart'ta tutuklanan Özbizerdik, böylece 51 gün sonra serbest kalmış oldu.



İKİ AYRI OLAYLA İLGİLİ HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Onur Özbizerdik hakkında yaralama, tehdit, darp, alıkoyma, silahla ateş etmek, görevi yaptırmamak için direnmek gibi suçlardan çeşitli davalar bulunuyor. Özbizerdik, eski sevgilisi Melis Çakır'ı alıkoyup darp ettiği gerekçesiyle 2 Mart 2017 tarihinde 7.5 yıl, Etiler'de bir restoranda tartıştığı güvenlik görevlisini ayağından vurduğu gerekçesiyle de 12 Temmuz 2016 tarihinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu hapis cezaları, henüz Yargıtayca onanmadı.