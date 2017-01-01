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NATO boru hattındaki sızıntı, kokuyla ortaya çıktı!

Deredeki kokunun kaynağını araştıran ekipler, NATO'ya ait petrol boru hattındaki sızıntıyı fark etti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:23:08 Güncelleme: 20:31:14 AA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde deredeki kokunun kaynağını araştıran belediye ekipleri, NATO'ya ait petrol hattında sızıntı meydana geldiğini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi Fırtına Sokak'ta Ağadere deresinden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye müracaatta bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, kokunun ve dereye sızan sıvının kaynağının bölgeden geçen NATO'ya ait petrol hattı olduğunu belirledi.

Bölgeye çağrılan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

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