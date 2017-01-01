CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"2019 yılında cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmamalı" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın, 2019 seçimleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili yetkili kurullar oturur konuşurlar. Bunun çalışmalarına başladık zaten. Önümüzdeki haftadan itibaren bazı siyasi partilerin liderlerini ziyaret edeceğim. Referandum sürecindeki gözlemleri neler, eksiklikler neler, bunları oturup konuşacağız. Ben 'şöyle olacak' diyeceğim ve öyle olacak, yok öyle. Yetkili kurullarımız var. Oturur tartışırız ve kararı uygulamaya alırız."

"EKMELEDDİN BEY BUGÜN CUMHURBAŞKANI OLSA..."

"Bu kez sadece kurullarımız değil, diğer siyasal partiler, STK'larla oturup konuşmak durumundayız. Yüzde 49 demokrasi platformunun oluşturduğu bir oran. Bu oranı güçlendirmek zorundayız. Hepimiz demokrasiyi savunuyorsak, Türkiye'nin bir kişiye teslim edilmemesi gerekiyorsa, o çerçevede oturup düşüneceğiz ve o çerçevede aday belirleyeceğiz. Ekmeleddin İhsanoğlu doğru bir isimdi, değerli bir insandı. Ekmeleddin Bey bugün cumhurbaşkanı koltuğunda otursaydı, Ortadoğu'da bunlar olmazdı. Bütün ülkelerle barış içerisinde yaşardık. Dışlanan bir Türkiye olmazdı. Buna yürekten inanıyorum"

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

"Bu süreçte isimlerin konuşulmasını doğru bulmam. Kişileri yıpratmaya hakkımız yok. Sayın Gül ister mi, istemez mi bunu bilemem. Bugünden kalkıp da isimler vererek o isimleri törpülemek doğru olmaz. Aday için 'Hayır' diyenlerle oturup konuşacağız"