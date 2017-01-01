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CHP Germencik Mehmet Bozdağ
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CHP Germencik İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü

İddiaya göre, CHP'li Mehmet Bozdağ, tartıştığı Şükrü Aytuçtek'i kafasından bir el ateş ederek öldürüp, olay yerinden kaçtı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:40:26 Güncelleme: 23:41:32 İHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurarak öldüren CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Germencik Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, tartıştığı Şükrü Aytuçtek'i (43) kafasından bir el ateş ederek öldüren CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, olay yerinden 09 JC 302 plakalı kamyonetiyle firar etti.

Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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