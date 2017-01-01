ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep
GÜNDEM

Gaziantep'te yakalanan teröristin telefonunda Mısır Çarşısı görseli

26 Nisan'da Gaziantep'te yakalanan PYD/YPG'li teröristin cep telefonunda İstanbul Eminönü haritası çıktığı öğrenildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:42:06 Güncelleme: 23:45:52 AA

Gaziantep'te otobüs terminalinde yakalanan PYD/YPG'li teröristin cep telefonunda İstanbul Eminönü haritası ile kırmızıyla işaretlenmiş Mısır Çarşısı görseli tespit edildi.

26 Nisan'da Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilen Suriyeli Kısar Al Mohmmad (32), polislerin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen ve giriş çıkış mührü bulunmayan pasaportla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin, sosyal paylaşım sitesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaştığı belirlendi.

Cep telefonundaki incelemelerde de PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözde simgesinin yer aldığı fotoğraflarla İstanbul Eminönü'nü gösteren harita ve kırmızı kalemle tarihi Mısır Çarşısı'nın işaretlendiği görsel tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohmmad, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dolapdere'de otomobil tamirhanesinde patlama
GÜNDEM

Dolapdere'de otomobil tamirhanesinde patlama!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Bal peteklerinin arasından çıktı
Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı
GÜNDEM

Binlerce arı o meydanı istila etti!
Geminin çektiği barç Beykoz açıklarında battı
GÜNDEM

Geminin çektiği barç Beykoz açıklarında battı
Küçükçekmece'de yolcu minibüsü kaza yaptı
GÜNDEM

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Otobüs şoförüne tekmeli saldırı kamerada
GÜNDEM

"Hani demin erkektin, gel burada konuş" dedi. Tekme ...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI' SORUSUNA YANIT
23 yaşında komando kursuna katıldı, bir ilki başarmak istiyor!
GÜNDEM

23 YAŞINDAKİ ARZU, BUNU BAŞARIRSA TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK!
CHP Germencik İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü
GÜNDEM

CHP İLÇE BAŞKANI TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
NATO boru hattındaki sızıntı, kokuyla ortaya çıktı!
GÜNDEM

NATO BORU HATTINDAKİ SIZINTI, SON ANDA BÖYLE FARK EDİLDİ
Adana'da bir evde 6 kişi ölü bulundu
GÜNDEM

ADANA'DA VAHŞET: BİR EVDE 6 ÖLÜ BULUNDU
Onur Özbizerdik tahliye edildi
GÜNDEM

ÖZBİZERDİK, 51 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ!