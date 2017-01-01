Balat sahil şeridi derin çatlaklarla dolu

Yolu Balat sahiline düşenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyor. Nasıl şaşırmasınlar! İşte fotoğraflar ortada... Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre sahil şeridinde, bisiklet yolunu da içine alan beton alan çökmüş durumda. Denize doğru kırılma öyle derin ki arkadaki yeşil alana dek uzanıyor. Ve inanılması güç ama sahil aylardır bu halde. Yani sahilin tamamen denize gömülmesi an meselesi ama hiçbir yetkili bu manzarayı görmüyor! Üstelik de uyarmamıza rağmen...

İBB’DEN CEVAP YOK

Birkaç gün önce Şikayet Hattı’na gelen “Balat sahili çöktü, birinin denize düşmesi an meselesi” mesajlarının ardından arkadaşlarımız soluğu Balat’ta aldı ve bu gördüğünüz kareleri çekti, çevre sakinleriyle, tekne çalışanlarıyla konuştu. Sahildeki teknelerin çalışanları, “Geçen yazdan beri burası bu halde. Yaklaşık 10 aydır beton alan denize çökmüş durumda. Önce bir koruma bandı vardı fakat kırıldı. Şimdi, vatandaşın sahile girişini engelleyecek herhangi bir önlem yok. Çoluk çocuk buraya gelebilir. Yetkililer ne bekliyor? Betonun tamamıyle yıkılıp çocukların denize düşmesini mi? Birkaç ay önce biri denize düştü, teknelerde bulunanlar sayesinde kurtuldu” diyerek sahile müdahale edilmemesine isyan etti.

Elbette bu vahim tablo karşısında hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aradık, yetkililere sahilin fotoğraflarını bile gönderdik. “Niye müdahale edilmiyor?” diye sorduk. Günlerdir cevap yok... Dün arkadaşlarımız yine Balat’taydı ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etti ama nafile...

ÇOCUKLAR DÜŞTÜ DÜŞECEK

Sahilde balık-ekmek satan esnaf, “Hemen arkada park olduğu için burada çocuklar oynuyor. Çatlakları merak edip bakıyorlar, denize düşmelerinden korkuyoruz. Burası Suriyeli ailelerin de uğrak mekânı. Çoluk çocuk burada geziniyor. Nasıl oluyor da bunca zamandır çöken beton onarılmıyor?” diye isyanda...

Bisiklet yolu da sahil şeridi gibi derin çatlaklarla dolu...