TSK'dan Çukurca ve Irak'ın Zap bölgesine operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hava destekli operasyon sırasında bir grup teröristin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçaklarıyla Çukurca kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında teröristlere ait 4 silah mevzisi ile 2 mağara ve sığınaklar imha edildi.