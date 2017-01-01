Bursa'da kadın doğum kliniğindeki dehşete müebbet talebi

Bursa'da, bir hastanenin doğum kliniğinde, eski arkadaşı olan kadın personeli ağır yaralayan emekli polise müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olay, 6 Şubat Salı günü İhsaniye semtinde, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığa devredilen eski Rentıp, şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, tıbbi sekreter Arzu Ö. (45), görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı emekli polis Orhan B. (47) ile tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B., hastaların gözü önünde 2 el ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Arzu Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

"GİYİMİNE DİKKAT ETMESİNİ SÖYLEDİM"

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede şüpheli ile müştekinin 2.5 yıl önce tanıştıkları, 2 yıl arkadaşlıkları olduğu, daha sonra Arzu Ö.'nün ayrıldığı bildirildi. Orhan B.'nin tehditlerde bulununca 2 ay uzaklaştırma cezası aldığı kaydedildi.

Sanık, ifadesinde, "Sosyal medya hesaplarında yüzlerce fotoğrafı vardı. Bu konuda onu uyardım. Giyimine dikkat etmesini söyledim. Geldiğimde yine açık kıyafet giymişti. Daha sonra kendimi kaybettip ateş ettim" dedi.