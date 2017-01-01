Sultanbeyli'de kadın cinayeti

Sultanbeyli'de eşiyle arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen bir kişi, 7 aylık karısını sokak ortasında pompalı tüfekle sırtından vurarak öldürdü.

Olay, Sultanbeyli Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 7 aylık evli olduğu kocasıyla aralarında anlaşmazlık olan F.Ç. bugün sabah saatlerinde valizini alarak evinden çıktı. Bir süre sonra eşinin peşinden sokağa çıkan koca İ.Ç., bağırarak karısının peşinden gitmeye başladı. Bunun üzerine korkan talihsiz kadın kaçmaya başladı fakat İ.Ç. kısa sürede karısını yakaladı.

Karısı F.Ç.'yi cadde ortasında av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren İ.Ç. tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaçan zanlı İ.Ç. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.