Cinayet zanlısı CHP Germencik İlçe Başkanı yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde tartıştığı arkadaşını silahla vurduktan sonra firar eden CHP İlçe Başkanı Mehmet B. ve yanındaki iki kişi saklandıkları bodrum katında yakalandı.

CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet B., evinde tartıştığı arkadaşı Şükrü Aytuç Tek'i başından bir el ateş ederek öldürdükten sonra firar etmişti. Mehmet B.'nin kullandığı kamyonetin Söke ilçesine giriş yaptığını belirleyen polis ekipleri, yaşanan kovalamacanın ardından aracı Söke Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir arazide terk edilmiş olarak buldu.

APARTMANIN BODRUM KATINDA YAKALANDILAR

Karanlıktan faydalanarak yaya olarak kaçan Mehmet B.'yi yakalanması için Söke ilçesi genelinde aramalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, Mehmet B. ile yanındaki R.Y. ve A.T.'yi Cumhuriyet Parkı yakınındaki bir apartmanın bodrum katında yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 kişi, işlemlerinin ardından Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.