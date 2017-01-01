Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de müdahillik talebi kabul edilen davanın, ikinci duruşmasında mahkeme heyeti bazı sanık ve sanık avukatlarını dinleyerek ara kararını açıklayacak.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmanın ilk 4 gününde mahkeme heyeti ve tarafların talepleriyle önceden belirlenen 18 tanık dinlendi. Duruşmanın 5. gününde de dava dosyasına gönderilen deliller ve tanık ifadeleri okundu. Tarafların isteği ve mahkemenin bakacağı başka davaların da bulunması nedeniyle 28 Nisan'da ara verilen duruşmaya bugün devam edilecek.

Ara kararda, avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık'ın yanı sıra suikast girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın taleplerinin de karara bağlanması bekleniyor.

Ara kararda ayrıca mahkemeye ikinci kez "gizli tanık" olarak ifade vermek için başvuruda bulunan ve kimliği açıklanmayan kişinin bu talebinin kararlaştırılması öngörülüyor.

Mahkeme heyetinin açıklayacağı ara kararın ardından ikinci duruşmanın sora ermesi ve davanın üçüncü duruşmasının ise 5-9 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor.

43 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İkinci duruşmanın sonlarına doğru davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, toplanan delillerin yeterince açıklığa kavuştuğunu belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaasında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Ankara'daki villada darbe planlarının hazırlandığı toplantıya katıldığına işaret eden Düzgün, sanığın bu toplantıda suikastı gerçekleştirmekle görevlendirildiğini belirtti.

Suikast girişimini planlamak ve yönetmekle suçladığı Sönmezateş'in operasyona katılacak ekibi belirlemek için sanıklardan eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski Binbaşı Taner Berber'e görev verdiğini kaydeden Düzgün, suikast girişimine katılan Özel Kuvvetler ekibini Seymen'in, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibini ise Berber'in oluşturduğunu anlattı.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ'nün elebaşı firari Fetullah Gülen ile diğer firari sanıklar Özcan Karacan ve Burkay Karatepe'nin dosyalarının, mahkemenin karar verme sürecini uzatacağı gerekçesiyle bu davadan ayrılmasını isteyen Düzgün, mütalaasında sanıklardan 43'ü için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Savcının mütalaasını erken açıklayarak savunma tarafını baskı altına alıp, adil yargılanma ilkesini çiğnediğini iddia eden sanık avukatlarından birisi, savcının mütalaasını sunmasına izin veren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ için "reddihakim" istedi. Diğer sanık avukatları ise bu isteği yerinde bulmadıklarını vurguladı.

Duruşmaya verilen arada yapılan değerlendirme sonunda "reddihakim" talebi reddedildi.

TANIK İFADELERİ İLE SANIK İFADELERİ ÇELİŞTİ

Dinlenen 18 tanıktan birçoğu, sanıkların daha önceki ifadelerini yalanladı.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde 15 Temmuz 2016 gecesi helikoptere bilerek arıza yaptıran ve suikast girişimine katılmayan Pilot Yarbay Bahattin Akgül'ün anlattıkları, Marmaris'e suikast timini götüren pilotlar eski 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı ve Pilot Albay Zeki Göçmen'in teşebbüsten haberdar olmadıkları yönündeki iddialarının yalan olduğunu gösterdi. Akgül, ifadesinde, Göçmen'in girişim gecesi, "Biz yarın ya kahraman olacağız ya da vatan haini.", Dağlı'nın ise "Şu anda tarihe tanıklık ediyorsunuz hatta tarihin içindesiniz." dediğini aktardı.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, daha önce bilirkişiye çözümlenmesi için verilen suikast girişimi gecesi Marmaris'teki 112 Acil Servis hattına ait görüşme kayıtlarının saat 22.00 ile 03.00 arasındaki kısmının hazırlandığı kayıtları okudu.

Duruşmada okunan kayıtlara göre, bazı sanıkların iddialarının aksine bu saatler arasında Marmaris'te herhangi bir silahlı çatışma ve buna bağlı yaralanmayla ölüm olmadığı kaydedildi. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker ile ilgili ambulans kayıtlarında ise saat 03.56'da ambulansın istendiği, 04.35'te olay yerinden ayrılan ambulansın 04.40'ta hastaneye ulaştığı belirtildi. Bazı sanıklar Eker'in kendileri Marmaris'e ulaşmadan hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Marmaris Emniyet Müdürlüğünün darbe girişimi gecesine ilişkin 155 Polis İmdat hattı kayıtlarının da okunduğu duruşmada, ihbarlara göre sanıkları taşıyan helikopterlerin saat 03.03'te Marmaris'e geldikleri, 03.10'da helikopterlerden ateş açılmaya başlandığı netleştirildi. Bu kayıtlar da sanıkların suikast girişiminden önce başka bir grubun helikopterlerle bölgeye gelerek etrafı taradıkları iddialarını çürütmüş oldu.

"ADİL ÖKSÜZ İLE SÖNMEZATEŞ'İ VİLLADA BİRLİKTE GÖRDÜM"

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında "Şapka" kod adıyla gizli tanıklık yapan ancak mahkeme sürecinde kimliğini açıklayan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık, darbe girişiminin planlandığı Ankara'daki 3 katlı villada yapılan toplantıya Sönmezateş'in de katıldığını söyledi. Villada Sönmezateş'i gördüğünü anlatan Bıyık, "Adil Öksüz ile Sönmezateş, villanın mutfağındaki oturma grubunda sohbet ettiler." dedi.

İDDİANAME

İddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.