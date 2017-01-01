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Hakkari'de çatışma! 7 asker yaralı, 2 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de çıkan çatışmada 1'i ağır 7 askerin yaralandığı, 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:19:46 Güncelleme: 11:06:05 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgiye göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1'i ağır 7 asker yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

03.05.2017 günü saat:22.00 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları Gerki Tepe Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bölgeye ivedi olarak Süper Cobra taarruz helikopterleri sevk edilmiş ve yakın hava desteği kapsamında 8(sekiz) hedef Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca vurulmuştur. Sınır ötesinden eş zamanlı olarak saldırılarını gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2(iki) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayıda roketatar ve AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada 1’i ağır olmak üzere toplam 7(yedi) askeri personel yaralanmış sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 21 dakika önce
    az teröristle münferit saldırı taktiğine geçiş talimatı almışlardır. gezen tilki yatan Aslan'dan iyidir misali savunmada değil tim tim saldırıda olmak elzemdir
  • Misafir 29 dakika önce
    Allah düşmanın şerri nden korusun, acil şifalar versin mehmetciğime..
  • Misafir 35 dakika önce
    Artik 7-24 Saldirin bunun sonu yok... Apoyu Asin...
  • Misafir 38 dakika önce
    Eskiden hava kuvvetleri nin bu tür çatışmalara neden müdahale etmediğini de anlamış olduk, Allah iyileri korusun.
  • Misafir 38 dakika önce
    Eskiden hava kuvvetleri nin bu tür çatışmalara neden müdahale etmediğini de anlamış olduk, Allah iyileri korusun.
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