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Konya'da belediye otobüsü bahçeye girdi

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen fotoğraflarda otobüste büyük hasar meydana geldiği görülüyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:02:26 Güncelleme: 12:21:36 HABERTURK.COM

Konya'da kontrolden çıkan belediye otobüsü bahçeye girdi.

Olay, Konya Araplar Caddesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan belediye otobüsü bir apartmanın bahçe duvarını yıkıp, içeriye girdi.

Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen fotoğraflarda otobüste büyük hasar meydana geldiği görülüyor.

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