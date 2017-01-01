Çinli işçi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda intihar etti

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Çin vatandaşı 39 yaşındaki Kaı Tang, kendini 20 metre yükselikten aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan Tang, hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Manisa'da bir inşaat firmasında montaj işi yaptığı öğrenilen Çin vatandaşı 39 yaşındaki Kaı Tang, iki arkadaşı ile birlikte ülkesine gitmek için salı günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Giden yolcu bekleme salonunda arkadaşları ile sohbet eden Kaı Tang, iddiaya göre bir süre sonra koşarak bir alt katta bulunan gelen yolcu bekleme salonuna atladı. Yaklaşık 20 metrelik yükselikten beton zemine düşen ve ağır yaralanan Tang, olay yerinde hayatını kaybetti. Tang'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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