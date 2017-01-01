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Rize'nin Gündoğdu beldesinde bir ev alev alev yandı

Rize'nin Merkez ilçesine bağlı Veliköy'de bulunun bir evde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:31:48 Güncelleme: 11:41:40 HABERTURK.COM

Rize, Gündoğdu beldesinde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na Serkan Büyükoğlu tarafından gönderilen videoda dağlık alanda bulunan ahşap evin yandığı görüldü. Evin etrafında bulunan diğer ev sakinlerinin yangına müdahale etmediği dikkatlerden kaçmadı.

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