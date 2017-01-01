Rize, Gündoğdu beldesinde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.



Haberturk.com WhatsApp Hattı'na Serkan Büyükoğlu tarafından gönderilen videoda dağlık alanda bulunan ahşap evin yandığı görüldü. Evin etrafında bulunan diğer ev sakinlerinin yangına müdahale etmediği dikkatlerden kaçmadı.

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