Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, ekiplerin 3 noktada yaptığı uyuşturucu uygulamasına katıldı. Polis "Aslan" isimli narkotik köpeğiyle okul önlerinde uygulama yaparken, Ak ise vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada, özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

"MAHALLEDE TORBACI VAR MI?"

Emniyet müdürü Ak ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar gelişti. Ak, vatandaşlara önce bir sorunları olup olmadığını sorduktan sonra 'mahallede torbacı var mı?' diye sorup onları tek tek yok edeceklerini söyledi. Ak, okula giden çocukların yanına gelerek onlarla da bir süre sohbet ettikten sonra mahallede torbacı gördükleri zaman hemen polise haber vermelerini isteyerek, "Biz gelir onların kafasını kırarız" dedi.

"HEPSİNİ DAĞITACAĞIZ, KAFALARINI KIRACAĞIZ"

Ak, sokakta gördüğü kadınlarla da sohbet edip sorunları olup olmadığını sorunca kadınlar, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, siz geldiniz torbacı kalmadı. Sayenizde her şey dört dörtlük" diye konuştu.

Osman Ak bir vatandaşa da mahallede torbacı olup olmadığını sorarak, "Hepsini dağıtacağız, kafalarını kıracağız" dedi.

500 polis ile okul önlerinde yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.