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Adana'daki kız isteme cinnetinde 'Erken isteyelim' ısrarı

Emekli vali İsmet Metin'in bir yakını, "Kız isteme olayı ayın 10'unda gerçekleşecekti ancak Denizhan Dener ayın 10'undan önce yapılması konusunda ısrar ettikten sonra katliam yaptı" diye konuştu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:24:12 Güncelleme: 12:34:27 İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kız isteme meselesi yüzünden çıkan cinnet katliamında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazelerinin bugün yakınlarına teslim edileceğini açıkladı.

Medikal işiyle uğraşan ve annesi babası henüz küçükken hayatını kaybeden Denizhan Suphi Dener'in, sevgilisi Z.K.'yi (25) istemesi için tartışıp öldürdüğü emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76) ile eşi olan halası Nurşen Metin (68), kızı Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'in (38) cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılıyor.

"CENAZELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da morga gelerek incelemelerde bulundu. Otopsi işlemlerinin devam ettiğini bildiren Yeldan, "Ateşli silahlı yaralanmalarına bağlı soruşturma işlemleri devam ediyor. Aile arasında bir görüşme var. Bir kız isteme hadisesi var. Bununla ilgili soruşturmamız devam ediyor. İlerleyen aşamalarda ayrıntılı açıklama yapacağız. Cenazeler bugün teslim edilecek" dedi.

Emekli vali İsmet Metin'in bir yakını, olay hakkında henüz net bir bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Kız isteme olayı ayın 10'unda gerçekleşecekti ancak Denizhan Dener ayın 10'undan önce yapılması konusunda ısrar ettikten sonra katliam yaptı" diye konuştu.

Öte yandan, emekli vali İsmet Metin'in emniyette ifade veren kızı Didem Metin de cenazeleri teslim almak üzere morga geldi. Didem Metin'in yakınlarıyla birlikte morgda gözü yaşlı bekleyişi sürüyor.

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