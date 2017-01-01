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Tekirdağ'da otobüse binen kadın, şoförü bıçakladı

Şoför ve kadın arasında yaşanan boğuşma güvenlik kameralarına an be an yansıdı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:45:04 Güncelleme: 13:05:22 İHA

Çorlu'da meydana gelen olayda durağa yanaşan halk otobüsüne binen kadın, otobüs şoförünü bıçakladı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Kumyol Caddesi belediye binası arkasında yer alan otobüs durağında meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye bünyesinde yer alan ve Çorlu şehir merkezinde toplu taşıma hizmeti veren TEKPARK Ulaşım Aş.'nin 9 numaralı hattında sefer yapan otobüs durağa yanaştığı sırada otobüse binen M. A. adlı kadın otobüs şoförü Ferhan Yakın'ı elinde taşıdığı bıçakla bıçakladı.

BIÇAĞI BİR ANDA ŞOFÖRE SAPLADI

Otobüse binen yolcuların arasında sıra bekleyen kadın, şoförün yanına geldiğinde sağ elinde tuttuğu bıçağı bir anda şoföre saplıyor. Şoför ve kadın arasında yaşanan boğuşma ve diğer yolcuların araya girmesi ise güvenlik kameralarına an be an yansıyor.

Olay yerinin 50 metre kadar uzağında bulunan polis merkezindeki polislerden yardım isteyen otobüs şoförü olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri M.A. adlı kadını ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    Kadın durduk yere mi girişmiş şoföre? Sorun neymiş? Sadece cinnet vakası mı?
  • kilic1540@gmail.com 20 dakika önce
    kadına şiddete hayır bıçağı tuttuğu eli incimiştir şimdi !
  • Misafir 27 dakika önce
    bu ne şimdi kadın kim şöför ile ne alaksı varmış asıl bunu yazaydınız
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