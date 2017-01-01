CHP Trabzon Milletvekili Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "16 Nisan'daki referandumda sandıklarda tespit edilen hukuksuzluğun, sahteciliğin, hukuk devletinde olmaması gereken şaibenin, lekenin bir şekilde örtbas edilmeye, gündemin başka konulara çekilmeye çalışıldığını" savundu.

Anayasa Mahkemesi'nin, toplumdaki bütün gerginliklerin, çatışmanın ana nüvesi olduğunu öne süren Pekşen, "Öylesine bir Anayasa Mahkemesi var ki Başkanı bir telaş içinde, KHK adı altında kullanılan hukuksuzluklara kılıf aramakla meşgul. Yarın bir KHK ile 'Anayasanın ilk 3 maddesini değiştirdim' derseler siz ne diyeceksiniz? Bu soruya cevap veremeyecekseniz niye oturuyorsunuz? Bundan sonra orada oturduğunda hakim rozetini hangi gerekçeyle taşıyacaksınız." diye konuştu.

YSK'nın, Başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla suç oluşturan açıklamalar nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığını anımsatan Pekşen, bu suç duyurusunda adının da yazılmasını istedi.

Pekşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlarla gerçek bir adaletin önünde hesaplaşmak istiyorum. Yürekli ve cesurlarsa, gerçekten bizim suç işleyip, kendilerinin dürüst olduğuna inanıyorlarsa hodri meydan, benim adımı da yazsınlar. Herhangi bir ilde, o ilin meydanında, Anayasa Mahkemesi Başkanı ya da YSK Başkanı ve üyeleriyle halkın arasında 500 metre yürüyelim, halkın vicdanında kim mahkum oldu görelim."

Halk oylaması sürecinde seçme hakkı ve ifade özgürlüğünün açık şekilde ve ağır hukuka aykırı kararlarla ihlal edildiği" iddiasıyla, seçimin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğunu açıklayan Pekşen, "80 milyon yurttaşımızın tamamı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkına sahip. Mahkemeye başvursunlar. Bu referandum lekelidir, şaibelidir. Bataklığın üzerine kimse bina inşa edemez. Bu hesabı Bağdat'tan geri çevireceğiz." dedi.