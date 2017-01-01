İstanbul´da 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün sabah yaşamını yitirmişti. İsvan için ilk tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin (İBB) Saraçhane´de bulunan başkanlık binası önünde düzenlendi.

İstanbul Levent Camii´nde öğle namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Ahmet İsvan'ın naaşı düzenlenen töreninin ardından, 9 Mayıs 2013´te yaşamını yitiren eşi Cumhuriyet Reha İsvan´ın Yalova´nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesi´ndeki mezarının yanında toprağa verilecek.

Törende siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Törende, CHP içinde 2019 yol haritası nedeniyle başlayan kurultay tartışmaları ile gündeme gelen isimler de yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar törende hazır bulunan isimler arasındaydı.

BAYKAL: CHP'NİN KENDİNE GELMESİNE ACİL İHTİYAÇ VAR



Tören öncesi basın mensuplarının, CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin sorusu üzerine Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.