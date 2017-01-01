Boğaziçi Köprüsü'nde intihara teşvikle suçlanan kadından şoke eden sözler

Boğaziçi Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e korkuluklarda beklediği sırada “Atlasana ulan" diyerek intihara yönlendirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan Merve Ö.'nün açıklaması duruşmaya damga vurdu. Bu zamana kadar akrabalık ilişkisinden dolayı belirtmediği bir hususun açıklamasını yapmak istediğini belirten Ö. “Tam şahsın bulunduğu noktaya geldiğimizde Hülya U., pencereyi açarak ve yarı beline kadar çıkarak ‘Atlayacaksan atla’ şeklinde sözü söyleyip küfürlüde konuştu” dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksızn'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Merve Ö. ile şikayetçiler Can Çetin, ve Ramazan Çetin ile avukatları katıldı. Duruşmaya sanık Hülya U. gelmedi.



‘BİR HUSUSU AÇIKLAMAK İSTİYORUM’ DEDİ



Duruşmada söz alan sanık Merve Ö., diğer sanık Hülya U. ile ilgili olarak akrabalık ilişkisinden kaynaklı olarak belirtmediği bir hususun açıklamasını yapmak istediğini söyledi. Olay günü Ümraniye’de bulunan bir notere gitmek amacıyla akrabaları olan kişilerle birlikte kalabalık bir grup halinde araçta bulunduklarını belirtti.



‘ATLAYACAKSAN ATLA’ DEDİ



İntihar olayını köprüye vardıklarında değil daha önceden internetten öğrendiklerini belirten Ö., “Köprü trafiği kalabalıktı. 2.5 saatlik bir süre geçirmiştik. Tüm bu nedenlerden dolayı kendi kendime trafiğin sıkışıklığını intihar vakasına da bağlamış olmam nedeniyle konuşuyordum. Tam şahsın bulunduğu noktaya geldiğimizde Hülya U. bulunduğu koltuğun tarafındaki pencereyi açarak ve yarı beline kadar çıkarak ‘atlayacaksan atla’ şeklindeki sözü söyleyip küfürlü de konuşmuştur. Ancak benim konuşmam mırıldanma şeklindedir. İntihara teşebbüs edecek şahıs ve orada bulunan kişiler tarafından duyulabilecek şekilde bir konuşma değildir. Ancak polis memuru bizden tarafa baktığında benim ağzımın oynadığını gördüğü için sözü benim de söylemiş olduğumu düşündü” dedi.



"SİZE GERÇEĞİ AÇIKLIYORUM"



Şahsın yanından geçmeleriyle şahsın atlamasının bir olduğunu belirten Ö., “Yine Hülya U.'nun araç içerisindeki konumu ile ilgili olarak cep telefonumda kayıtlı bir fotoğraf vardır. Bunu size sunacağım. Bunu açıklamamın sebebi benim ilk aşamada bilmediğim ancak şu anda öğrendiğim Hülya U.'nun emniyet huzurundaki ifadesinde başını yandaki şahsın omzuna dayar vaziyette uyumakta olduğu ve benim sesimi duyduğuna yönelik açıklamasıdır. Olaydan dolayı vicdanen sorumluluk duyduğum için ve yargılamanın ciddiyeti, suçun gerektirdiği ceza, bu aşamalara gelinebilecek bir olay olmadığını düşünmem nedeniyle şu an size gerçeği açıklıyorum” diye konuştu.



Mahkeme, tanık Hüseyin Yayla ile Reşit Çalışkan’ın ifadelerinin alınması için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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