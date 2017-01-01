Çorum'da sokağa terk edilen bebek evlatlık verildi

Çorum'da, 10 günlükken sokağa terk edilen kız bebek, devlet koruması altında tedavi edildikten sonra bir aileye evlatlık verildi.



Çorum'da geçen Mart ayında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir bebek sokağa terk edildi. Vatandaşlar tarafından bulunan ve polise teslim edilen bebek, hastanede tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, bebeği sokağa terk edeni tespit etmek için çalışma başlattı. Ancak henüz bir sonuç alınamadı. Hastanede tedavi altına alındıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen bebek, adı açıklanmayan bir aileye evlatlık olarak verildi.

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