12 Eylül darbesine ilişkin Evren ve Şahinkaya hakkındaki dava düşürüldü

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını almasının ardından, Evren ve Şahinkaya hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.
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YORUMLAR 11
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Misafir 13 dakika önceÖlmüş olmaları,hain olmalarının önüne geçemez.GEBERDİ ŞEREFSİZLER.00
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Misafir 14 dakika önce12 Eylül de darbe şartları oluşmuştu. Millet ordu gelsin diye dua ediyordu. Her olayı kendi zamanında ve şartlarında değerlendirmek lazım. Kimse darbe meraklısı değil fakat siyasiler çözüm üretmedi.00
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Misafir 19 dakika öncehani hesap soracaktı akp00
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Misafir 14 dakika önceOnun hesabini allah kesiyor akp'ye gerek kalmadi sorsaydı zaten niye ölüden hesap sorardı diye sitem edersiniz00
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Misafir 22 dakika öncegerçek darbeye ceza yok ama sahte darbe için masumlara ömür boyu hapis var03
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Misafir 12 dakika öncekim masum, abiler mi ablalar mı00
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Misafir 10 dakika önceSahte oldugunu ispatlar misin?00
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Misafir 28 dakika önceHaksızlık yapanın yanına kar kaldı.00
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Misafir 35 dakika önceÖLÜ İNSANIN NEYİNİ YARGILAYACAKSINIZ.BE KARDEŞİM.İSABET OLMUŞ BİR BKARARDIR..00
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Misafir 48 dakika önceyaşarken ne ?sordunuzki00
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Misafir 49 dakika öncecanları cehenneme00
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