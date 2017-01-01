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12 Eylül darbesine ilişkin Evren ve Şahinkaya hakkındaki dava düşürüldü
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12 Eylül darbesine ilişkin Evren ve Şahinkaya hakkındaki dava düşürüldü

Yargıtay'ın, Evren ve Şahinkaya hakkında verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin kararı bozmasının ardından tekrar görülmeye başlanan davada karar çıktı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:33:57 Güncelleme: 14:58:23 AA

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını almasının ardından, Evren ve Şahinkaya hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 13 dakika önce
    Ölmüş olmaları,hain olmalarının önüne geçemez.GEBERDİ ŞEREFSİZLER.
  • Misafir 14 dakika önce
    12 Eylül de darbe şartları oluşmuştu. Millet ordu gelsin diye dua ediyordu. Her olayı kendi zamanında ve şartlarında değerlendirmek lazım. Kimse darbe meraklısı değil fakat siyasiler çözüm üretmedi.
  • Misafir 19 dakika önce
    hani hesap soracaktı akp
  • Misafir 14 dakika önce
    Onun hesabini allah kesiyor akp'ye gerek kalmadi sorsaydı zaten niye ölüden hesap sorardı diye sitem edersiniz
  • Misafir 22 dakika önce
    gerçek darbeye ceza yok ama sahte darbe için masumlara ömür boyu hapis var
  • Misafir 12 dakika önce
    kim masum, abiler mi ablalar mı
  • Misafir 10 dakika önce
    Sahte oldugunu ispatlar misin?
  • Misafir 28 dakika önce
    Haksızlık yapanın yanına kar kaldı.
  • Misafir 35 dakika önce
    ÖLÜ İNSANIN NEYİNİ YARGILAYACAKSINIZ.BE KARDEŞİM.İSABET OLMUŞ BİR BKARARDIR..
  • Misafir 48 dakika önce
    yaşarken ne ?sordunuzki
  • Misafir 49 dakika önce
    canları cehenneme
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