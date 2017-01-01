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Bahçelievler'de dehşet saçan saldırgan tutuklandı

Şüpheli Eray A.'nın emniyette 7 hırsızlık, 6 kasten yaralama, 2 taksirle yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:58:51 Güncelleme: 15:01:54 AA

Bahçelievler'de yolda yürüyen vatandaşlara rastgele açtığı ateş sonrası 1 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Eray A. tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 20.30 sıralarında kız kardeşiyle tartıştıktan sonra silahıyla Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen vatandaşlara rastgele ateş açması sonucu Azerbaycan uyruklu T.A'yı öldürdüğü, 6 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Eray A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

BASKIN YAPILDI

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, ilçe emniyet müdürlüklerine şüphelinin yakalanması için bilgi verdi. Şüphelinin Beykoz'da bir evde saklandığını belirleyen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği baskınla Eray A.'yı yakaladı. Şüpheli Eray A.'nın emniyette 7 hırsızlık, 6 kasten yaralama, 2 taksirle yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray A. tutuklandı.

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