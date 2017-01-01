İstanbul'da "Kurt Kapanı 3" uygulaması

Anadolu ve Avrupa Yakası "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile İstanbul polisi tarafından havadan, karadan ve denizden ablukaya alındı. Polis ekipleri önceden belirlenen noktalarda kuş uçurtmuyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.
İstanbul Polisi, "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile kuş uçurtmuyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulamada Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinin aralarında bulunduğu noktalarda, 100 ekip ve 1500 polis görev alıyor. Uygulamada durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.
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YORUMLAR 5
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Misafir 3 dakika öncedıarbaırdakı mıtıng ıçın yedibin polis görev alıyor gelmiş onbeşmilyonluk İstanbul içim binbeşyüz polisle üstelik kurt kapanıymış bibok yapacağını sanıyor00
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Misafir 3 dakika öncebunu daha önce ve sürekli yapılması gereken birşeydi.00
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Misafir 5 dakika öncebaşarılar.Allah kolaylık versin.30
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Misafir 5 dakika önceSüleyman Soylu Süpersin Aga, OHAL in gözünü seveyim.00
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Misafir 11 dakika önceHelal Aynen devam olumune reisss30
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