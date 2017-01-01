ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da "Kurt Kapanı 3" uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulamada 100 ekip ve 1500 polis görev alıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:15:54 Güncelleme: 15:19:01 İHA

Anadolu ve Avrupa Yakası "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile İstanbul polisi tarafından havadan, karadan ve denizden ablukaya alındı. Polis ekipleri önceden belirlenen noktalarda kuş uçurtmuyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

İstanbul Polisi, "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile kuş uçurtmuyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulamada Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinin aralarında bulunduğu noktalarda, 100 ekip ve 1500 polis görev alıyor. Uygulamada durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    dıarbaırdakı mıtıng ıçın yedibin polis görev alıyor gelmiş onbeşmilyonluk İstanbul içim binbeşyüz polisle üstelik kurt kapanıymış bibok yapacağını sanıyor
  • Misafir 3 dakika önce
    bunu daha önce ve sürekli yapılması gereken birşeydi.
  • Misafir 5 dakika önce
    başarılar.Allah kolaylık versin.
  • Misafir 5 dakika önce
    Süleyman Soylu Süpersin Aga, OHAL in gözünü seveyim.
  • Misafir 11 dakika önce
    Helal Aynen devam olumune reisss
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bahçelievler'de dehşet saçan saldırgan tutuklandı
GÜNDEM

Bahçelievler'de dehşet saçan saldırgan tutuklandı
Büyükçekmece'de bir ilkokulda öğrenciye dayak iddiası
GÜNDEM

Akılalmaz olay! Öğretmen, öğrencisini ısırdı

Kartal'da karaya oturan gemi batıyor
GÜNDEM

Kartal'da karaya oturan gemi batıyor
Ahmet İsvan son yolculuğuna uğurlandı!
GÜNDEM

Cenazede buluştular
Sultanbeyli'de kadın cinayeti
GÜNDEM

Sadece 7 ay olmuştu... Korkunç olayın ardından geriye ...
Öz kızını 2 yıl istismar etti ortaya çıkaran eşini vurdu
GÜNDEM

'Böylesi olmaz olsun' dedirten baba nihayet ...
Van'da telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu
GÜNDEM

VAN'DA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ!
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

AKDENİZ'DE DEPREM
Bakan Özhaseki'den Abdullah Gül açıklaması
GÜNDEM

BAKAN'DAN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI
Bahçelievler'de dehşet saçan saldırgan tutuklandı
GÜNDEM

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Rus komutanın cesedinin dışında başka mezarlar da var
GÜNDEM

BAŞKA MEZARLAR DA ORTAYA ÇIKTI!
Adana'daki katliam evinin içi görüntülendi
GÜNDEM

KATLİAM EVİNİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ!