"Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu tutuklandı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, 100 araçlık konvoyla cezaevine gidiyorum diye şov yapan "Çerkez Cengiz" takma ismiyle tanınan Cengiz Şıklaroğlu Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.
Cengiz Şıklaroğlu'nun Ataşehir'de yaptığı basın açıklamasının ardından cezaevi yerine evine gittiği ortaya çıktı.
Şıklaroğlu'nun 10 aylık hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamında olduğu ve haftada 2 gün imza verdiği öğrenildi.
Sosyal medya ve medya üzerinden silahlı ve piton yılanlı fotoğraflar paylaşan Cengiz Şıklaroğlu'nun "mafya algısı oluşturarak bazı işadamlarına baskı yaptığı ve evinde ruhsatsız silah bulundurduğu" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.
PİTON VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Şıklaroğlu'nun Ataşehir'deki evine baskın düzenledi.