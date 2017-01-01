"Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu tutuklandı

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Sosyal medya ve medya üzerinden silahlı ve piton yılanlı fotoğraflar paylaşan Cengiz Şıklaroğlu'nun "mafya algısı oluşturarak bazı işadamlarına baskı yaptığı ve evinde ruhsatsız silah bulundurduğu" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.