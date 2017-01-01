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"Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu yakalandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:03:52

Çerkez Cengiz'in evinde yapılan aramalarda, 1 tane ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği ruhsatsız ve 193 adet mermi ele geçirildi

  • 1 "Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu yakalandı
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, 100 araçlık konvoyla cezaevine gidiyorum diye şov yapan "Çerkez Cengiz" takma ismiyle tanınan Cengiz Şıklaroğlu Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.

  • 2 "Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu yakalandı
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    Cengiz Şıklaroğlu'nun Ataşehir'de yaptığı basın açıklamasının ardından cezaevi yerine evine gittiği ortaya çıktı.

  • 3 "Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu yakalandı
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    Şıklaroğlu'nun 10 aylık hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamında olduğu ve haftada 2 gün imza verdiği öğrenildi.

  • 4 "Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu yakalandı
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    Sosyal medya ve medya üzerinden silahlı ve piton yılanlı fotoğraflar paylaşan Cengiz Şıklaroğlu'nun "mafya algısı oluşturarak bazı işadamlarına baskı yaptığı ve evinde ruhsatsız silah bulundurduğu" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

  • 5 "Çerkez Cengiz" takma adıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu yakalandı
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    PİTON VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Şıklaroğlu'nun Ataşehir'deki evine baskın düzenledi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 4
  • Misafir 19 dakika önce
    adamın tipi 10 sene yatırır ne demek denetimli serbestlik..
  • Misafir 21 dakika önce
    Çocuk şube ekipleri alarak Çocuk muamelesi yapmışlar hehehe
  • Misafir 32 dakika önce
    bi abim vardı düşürmezdi dilinden Hasan ile biten iki kelimeyi.
  • Misafir 32 dakika önce
    Mafyacılık peşinde olacağınıza önce ADAM olmayı öğrenin!
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