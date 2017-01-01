Abdullah Gül açıklama yapacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın cuma namazı sonrası son dönemlerde adının geçtiği konular hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.
Abdullah Gül hakkında, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sözlerinin ardından başlayan tartışma için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor." açıklamasında bulunmuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, Abdullah Gül iddiaları için "Söylenen şeylerin hepsi spekülatiftir" demişti.
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YORUMLAR 1
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Misafir 10 dakika önceBugün niye açıklamıyon akşam başına birşey gelecek suç bende kalacak.00
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Misafir 17 dakika öncebi uza uzaaaa kimsin sen kimsin kim kimmmm00
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Misafir 18 dakika önceacıklama yapsında görelim karekterini00
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