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CHP ve HDP'den HSK kararı

CHP ve HDP, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi alt komisyonuna üye vermeyecek 

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:47:30 Güncelleme: 17:05:16 DHA

CHP'nin anayasa komisyonu üyesi Bülent Tezcan, Meclis'in seçeceği HSK üyeliğine aday belirlemek için bir alt komisyon kurma çalışması olduğunu kaydederek, bu komisyona CHP'nin üye vermeyeceğini açıkladı.

Tezcan şöyle konuştu:

"Karma komisyon işi aday adaylarının içinden adayların tespit edilerek genel kurula gönderilmesidir. Ama belli noktalara işaret etmeyi zorunluluk veya görev olarak görüyoruz. Süreci daha başından itibaren sakat bir biçimde inşa etmeye dönük girişimler tıpkı mühürsüz seçimin yarattığı gayri meşru ortam gibi bundan sonraki süreçte yargıda da esaslı bir meşruiyet tartışmasını başlatacaktır. Biz bu meşruiyet sorununun bir parçası olmayacağız. Bu yapılanmalara katkı veren pozisyonda olmayacağız. Belki bu çalışmalarda aday seçim sürecinin belirlenmesine ilişkin bazı çalışmalar yapılacak. Sayın başkanın bizimle gayri resmi görüşmelerinde söylediği bir alt komisyonun ön çalışmaları yaparak komisyona getirilmesine ilişkin bir eğilim var. Şunu vurgulamayı zorunlu hissediyoruz. Mühürsüz seçimle oluşturulan gayri resmi bir yapı üzerinden gayri resmi bir yargı düzeni yaratma girişimlerine başlarken oluşturulacak bu komisyona katılarak herhangi bir katkı vereceğimizi düşünmüyoruz. Bu nedenle bu komisyona CHP olarak üye vermeyeceğiz. Yapının başından sakat kurulan bir süreçle başlarken aşağıda yanlış bir temele çakıl taşlarının nasıl dizileceğine ilişkin bizden alabileceğiniz bir katkı yoktur" 

MİTHAT SANCAR: SÜRECİ MEŞRULAŞTIRAN HİÇBİR FAALİYETTE YER ALMAYACAĞIZ

HDP'li Mithat Sancar da ana komisyonda çalışmalara katılacaklarını ancak HSK adaylarının belirleneceği bir alt komisyon kurulması halinde üye vermeyeceklerini söyledi. Sancar "Hem anayasa hem referandum süreci gayri meşru, hem de getirilecek sistem adalet konusundaki yaraları kangrene dönüştürecektir. Bu süreci meşrulaştıran hiçbir faaliyette yer almayacağız. Sonucu belli bir maça çıkmayı kimse bizden beklemesin. Bizim üzerimizden bir meşruiyet verilmesine izin vermeyeceğiz." dedi

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    CHP eşittir HDP ilk günlerinden beri..
  • Misafir 2 dakika önce
    CHP=HDP ilk günlerinden beri..
  • Misafir 2 dakika önce
    Verseler ne değişecek acaba adamlar etkisiz eleman.
  • Misafir 13 dakika önce
    çok lazımdı ne olacak şimdi
  • Misafir 14 dakika önce
    üzüldüm
  • Misafir 19 dakika önce
    chp hdp kardeş iki partidir. amaçları meclisin çalışmasını engellemektir. çok şükür evetten sonra artık böyle hareketler yapamayacaklar
  • Misafir 20 dakika önce
    çok güzel haber aferim size pkk nın olmaması güzel
  • Misafir 20 dakika önce
    iyi olur vermeyin
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