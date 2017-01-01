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Eski milletvekili Ayla Akat Ata tahliye edildi

BDP Batman eski milletvekili Ayla Akat Ata hakkında, 95 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davadan tahliye kararı çıktı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:49:07 Güncelleme: 16:50:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman eski milletvekili ve Özgür Kadın Kongresi (KJA) sözcüsü Ayla Akat Ata'nın yargılandığı davaya Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

95 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında 30 yıldan 95 yıla kadar hapis istenen Ata suçlamaları reddetti.

Savunmanın ardından savcı dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve Ata'nın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Avukatlar ise suçlamaların soyut olduğunu belirterek Ata'nın tahliyesini istedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, aynı mahkemede Ata hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın da birleştirmesine karar vererek, Ata'yı "adli kontrol şartıyla" tahliye etti.

Mecliste 23. ve 24. dönem BDP Batman Milletvekilliği yapan Ata, çözüm sürecinin ilk görüşmesi için Ahmet Türk ile birlikte İmralı'ya giden birinci BDP heyetinde yer almıştı.

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